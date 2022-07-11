ناقد فني: شكل المنافسة بين أفلام العيد تغير.. وهذه أسباب نجاح كيرة والجن

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن شكل المنافسة في شباك تذاكر عيد الأضحى المبارك تغير كثيرا، فخلال العامين الماضيين كان هناك فيروس كورونا، وبالتالي كانت دور السينما تعمل بنصف طاقتها، ومع ذلك، كان يمكن إلغاء بعض الحفلات.

نحن الآن في فترة الأفلام القوية

وأضاف سعد الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي: «نحن الآن في فترة الأفلام القوية، لأن موسم عيد الأضحى المبارك متزامن مع موسم الصيف، ومن ثم، فإن لدينا ما يقرب من 24 أسبوع هذا الموسم، أي مسافة طويلة لعرض هذه الأفلام في دور السينما».

أيام الأعياد كان لدينا ما يطلق عليه خلطة العيد

وتابع الناقد الفني: «في أيام الأعياد كان لدينا ما يطلق عليه خلطة العيد، أي الفيلم اللايت الذي به راقصة ومطرب شعبي، لكن اليوم، لدينا أفلام يمكنها الاستمرار 5 شهور في صالة العرض، بسبب تكلفتها الكبيرة، والسيناريو وقد تؤخذ عن رواية أدبية مثل كيرة والجن، بالإضافة إلى تعاون نجوم الشباك مثل أحمد عز وكريم عبدالعزيز، بالإضافة إلى مشاركة تامر حسني النجم متعدد المواهب ومحمد إمام وهم نجوم لهم شعبية كبيرة».

وحول زيادة الطلب على فيلم كيرة والجن، قال: «هناك عوامل تجعل الفيلم مطلوبا بشكل أكبر، وهي تتمثل في عدة عوامل، مثل نجاح الرواية الأصلية 1919 لأحمد مراد، ومشاركة نجمي شباك بحجم أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وهناك نجم أخر وهو مروان حامد، لأنه من المخرجين القلائل الذين يدخل الجمهور الفن لأنه مخرج، حيث استطاع الدخول في دائرة يوسف شاهين وداود عبدالسيد وشريف عرفة، بالإضافة إلى طول فترة تصوير الفيلم ومن ثم فقد جرى استخدام هذا العامل للدعاية، ولا ننسى عامل الديكور أيضا».