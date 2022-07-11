إيرادات أفلام عيد الأضحى: كيرة والجن يحافظ على الصدارة بـ 7 ملايين جنيه

تتنافس 5 أفلام في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الحالية، بينهم 3 أفلام جديدة بدأ عرضها مع موسم عيد الأضحى المبارك، وفيلمين مستمرين منذ عرضهما في موسم عيد الفطر الماضي، كما بلغت إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس 15.5 مليون جنيه حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم.

إيرادات أفلام عيد الأضحى

واستطاع فيلم كيرة والجن أمس الحفاظ على تصدره إيرادات أفلام عيد الأضحى، وحصد إيرادات بلغت 7 ملايين و25 ألف جنيه من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينمات.

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، رزان جمال، أحمد مالك، محمد عبد العظيم، لارا اسكندر وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وجاء في المركز الثاني من إيرادات أفلام عيد الأضحى فيلم «بحبك»، للفنان تامر حسني الذي حصد أمس 4 ملايين و535 ألف جنيه في رابع أيام عرضه، كما حقق فيلم «عمهم»، للفنان محمد إمام، 3 ملايين و934 ألف جنيه، محتلا المركز الثالث في ترتيب الإيرادات.

إيرادات أفلام عيد الفطر

أما فيلم «واحد تاني»، للفنان أحمد حلمي حقق 8 ألاف و203 جنيه من إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى، يليه فيلم «العنكبوت»، للفنان أحمد السقا الذي حصد 9 آلاف و389 جنيه.

يذكر أن دور العرض السينمائية تنتظر أفلام جديدة في موسم صيف 2022 منها فيلم «تسليم أهالي»، للفنانة دنيا سمير غانم الذي تعود به إلى الساحة الفنية بعد غيابها الفترة الماضية بسبب وفاة والديها، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة، ويشاركها بطولته كل من هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا.