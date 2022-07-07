تذكرة أفلام العيد بـ40 جنيها في 16 «سينما».. اعرف العناوين

تجهز الهيئة العامة لقصور الثقافة، 16 دار عرض سينمائي في القاهرة والمحافظات، لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الأضحى، عبر مشروع «سينما الشعب»، الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، منذ مايو الماضي، ويقدم أحدث الأفلام السينمائية، تزامنا مع عرضها تجاريا، وهس «كيرة والجن» و«عمهم» و«بحبك»، في 16 موقعا تابعا لقصور الثقافة، بأسعار مخفضة، إذ لا يتجاوز سعر تذكرة الفيلم 40 جنيها، لأي من الحفلات خلال فترة العيد.

سينما الشعب تصل إلى قرى الصعيد لأول مرة

قال الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما، المشرف على المشروع، إن دور العرض هي: قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، وقصر ثقافة شبين الكوم، وسينما السادات بالمنوفية.

وكذلك وقصر 23 يوليو بالمحلة، والمركز الثقافي في طنطا، وقصر دمنهور بالبحيرة، وسينما كفر الشيخ، وقصر ثقافة أسيوط، وتصل السينما إلى القرية لأول مرة من خلال العرض في قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر في «بنى مر» بأسيوط.

وأشار «عبدالمنعم»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى سعى وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، في أن تصل السينما إلى الوادي الجديد، من خلال (سينما هيتس)، ووادى النطرون، وقصر ثقافة قنا، وقصر شرم الشيخ جنوب سيناء، منوها بتقديم ترجمة لفيلم «كيرة والجن» إلى الإنجليزية فى شرم الشيخ.

وحقق فيلم «كيرة والجن» حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع، أمس إيرادات بلغت 2 مليون و391 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الأسبوع الماضي 21 مليونا و571 ألفا و507 جنيهات في دور العرض السينمائية المختلفة.

وفى سياق آخر اختتمت وزارة الثقافة المصرية فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بالمملكة الأردنية الهاشمية احتفالاً باختيار مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية للعام الجاري 2022، مساء أمس، وتضمن الأسبوع فعاليات متنوعة، من بينها معارض فنون تشكيلية وخط عربي وحرف تراثية وعروض فنية ومسرحية وندوات فكرية وأدبية.