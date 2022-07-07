«كيرة والجن وعمهم وبحبك».. أفلام العيد في قصور الثقافة

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة البرنامج الإبداعي احتفالا بعيد الأضحى المبارك، والذي يشهد استكمال انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سينما الشعب وعروضا متنوعة بمختلف المواقع الثقافية ومسارح الدولة.

وأكدت عبدالدايم، إعداد فعاليات متعددة بجميع ربوع الوطن تشمل أنشطة ثرية تهدف إلى إبراز دور القوى الناعمة في تنمية الوعي وبناء المجتمع كما تؤكد أهمية الرسالة السامية للفكر والفن في الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك، ووجهت التهنئة لجموع الشعب المصري بهذه المناسبة.

المرحلة الثانية من مشروع «سينما الشعب»

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة برنامجا ضخما يتصدره استكمال المرحلة الثانية من مشروع «سينما الشعب»، والذي يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية، التي أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن أهم المناطق السياحية والمحميات الطبيعية المصرية وهي «سيوة واحة الشروق والغروب» و«صباح الخير يا سيوة»، إلى جانب عرض أفلام «كيرة والجن» بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

عرض الأفلام بالمواقع المشاركة في المشروع

«عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي، و«بحبك» بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني حيث تعرض الأفلام بالمواقع المشاركة في المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية والتي تصل إلى 9 مواقع في 7 محافظات هي «قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، المركز الثقافي بطنطا و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء».

كانت وزيرة الثقافة أصدرت قرارا بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين «10 صباحا و1 ظهرا» لعروض سينما الشعب إلى 20 جنيها على أنت تكون باقي مواعيد الحفلات بسعر 40 جنيها للتذكرة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المشروع وخاصة الشباب، هذا إلى جانب عروض مسرحية لفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات، ورش عمل فنية متنوعة، وفعاليات موسيقية وغنائية بجميع المواقع التابعة كما تبث القناة الرسمية للهيئة على يوتيوب عروض الموسم المسرحي الحالي.