رئيس اتحاد الجودو والسومو: حققنا 5 ميداليات بدورة الألعاب العالمية

علّق مرزوق علي، رئيس اتحاد الجودو والسومو، على حصد مصر 5 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الامريكية، منها ذهبية السومو، موجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووسائل الإعلام والجمهور المصري على الدعم المتواصل.

عبدالرحمن الصيفي لاعب السومو يفوز على اللاعب المنغولي

وأضاف رئيس اتحاد الجودو والسومو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي: «البطولة تُلعب كل 4 سنوات، وهي بطولة قوية للغاية، لدينا عبدالرحمن الصيفي لاعب السومو فاز على اللاعب المنغولي، ثم فاز على 3 أوكرانيين، وفي النهائي فاز واحتفل بشكل رأى الحكام أنه يجب أن يخسر، وكان القرار هو فوز اللاعب الأوكراني، لكن الموجودين في الصالة تعاطفوا معه».

مرزوق: الميدالية نتاج شغل كتير جدا مش شغل فردي بس

وتابع رئيس اتحاد الجودو والسومو، أن الحكام اجتمعوا مرة أخرى وقرروا إعادة المباراة، وحصل اللاعب على الميدالية الذهبية، لذلك، فإنها ميدالية غالية جدا: «الميدالية ناتج شغل كتير جدا مش شغل فردي بس، والرياضة في مصر أمن قومي»، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الرياضيين.

رئيس اتحاد الجودو: إحنا ورانا دولة قوية تدعمنا

وواصل رئيس اتحاد الجودو والسومو، «وزير الرياضة أصبح ملجأ آمنا للرياضيين، البعثة مكنتش هتطلع أصلا، لكنه تدخل شخصيا وحل لنا المشكلة، وبالتالي إحنا ورانا دولة قوية تدعمنا ضد أي مشكلة ونرجع لها في أي مشكلة، وهو ما يتيح للاعبين طمأنينة وتجعلهم يركزون في الملعب فقط».