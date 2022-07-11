ألمانيا: تسليم سيمنز التوربينات يحرم روسيا من ذريعة عدم ضخ الغاز

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، تسليم سيمنز التوربينات يحرم روسيا من ذريعة عدم ضخ الغاز، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

بدء أعمال صيانة لخط الغاز

وبدأ خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا أعمال الصيانة السنوية يوم الاثنين، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

وينقل خط أنابيب «نورد ستريم 1» 55 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، تستمر الصيانة من 11 إلى 21 يوليو.

أكد المشغل Nord Stream AG أن الإغلاق بدأ كما هو مخطط في الساعة السادسة بتوقيت وسط أوروبا وأن تدفقات الغاز ستنخفض إلى الصفر بعد ساعات قليلة.