أكبر 10 دول منتجة للذهب بالعالم.. روسيا في مركز متقدم رغم الحرب

تتصدر الصين قائمة أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم، بنحو 332 طنًا في عام 2021، بما يعادل 9% من الإنتاج العالمي، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وجاءت روسيا في المركز الثاني بإنتاج يقدر بنحو 330.9 طن رغم الحرب في أوكرانيا، ثم أستراليا التي احتلت المركز الثالث بإجمالي إنتاج نحو 315.1 طن، وحلت بالمركز الرابع كندا بإجمالي إنتاج 192.9 طن.

أمريكا تحتل المركز الخامس في إنتاج الذهب

فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بإجمالي إنتاج يقدر بنحو 186.8 طن.أعلى سعر لأوقية الذهب 2049.64 دولار وبالنظر إلى أسعار الذهب العالمية، نجد أن المعدن يواجه تحديات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعوائد الخزانة الأميركية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

وسجل الذهب أعلى سعر خلال العام الجاري في شهر مارس الماضي، إذ بلغ 2049.64 دولار للأوقية، في الوقت الذي تتداول في أوقية الذهب في الفترة الحالية عند 1750 دولار للأوقية بتراجع نحو 299 دولار أو 14.5%.

البنوك المركزية ورفع الفائدة

ووفقًا لـ«رويترز»، فإن عدد البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة في شهر يونيو الماضي أكثر من أي شهر آخر لمدة عقدين على الأقل، ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود، فمن غير المرجح أن يتراجع تشديد السياسة هذا العام.

في الوقت نفسه شهدت الصين، أكبر مستهلك للذهب، زيادة في حالات كوفيد- 19 مما دفعها إلى العودة لفرض بعض الإجراءات من جديد في جميع أنحاء البلاد.

المراكز الخمسة الأخيرة

وعن المركز السادس ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للذهب، جاءت دولة غانا بإجمالي إنتاج 129.2 طن، ثم دولة بيرو في أمريكا الجنوبية بالمركزي السابع بإجمالي إنتاج 127.3 طن، والمكسيك في المركز الثامن بإنتاج 124.5 طن، وحل بالمركز التاسع إندونيسيا بإجمالي إنتاج 117.5.

أما عن المركز العاشر والأخير، فقد جاء من نصيب جنوب إفريقيا بإجمالي إنتاج بلغ 113.6 طن.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظرائه في مجموعة السبع، اتفقوا على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا مع توسيع العقوبات ضد موسكو، بسبب حربها على أوكرانيا، بحسب «رويترز».