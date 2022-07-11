أدعية الامتحان المستجابة لتيسير الإجابة.. «اللهم إني استودعك ما علمتني»

شهدت محركات البحث خلال الفترة الحالية عمليات بحث مكثفة عن أدعية الامتحان، حيث لايزال سباق الامتحانات مستمر في الوقت الراهن، ويقوم الوالدين أو الطالب المقبل على الامتحان بالبحث عن أدعية تيسر عليه الأمر، وفي ضوء هذا تستعرض «الوطن» بعض الأدعية التي يمكن للطالب أن يرددها قبل أداء الإمتحان.

أدعية الامتحان

وتعد أدعية الامتحان أكثر ما يحرص عليها طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها لتيسير الإجابة على الامتحان، ومنها:

«اللهم أعنّي على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي».

«اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك».

وهناك الكثير من ادعية الامتحان غير ذلك منها:

« ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي».

«اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي».

دعاء عند النسيان

وبسبب الضغط الكبير الذي تسببه امتحانات الثانوية العامة في كثير من الأحيان للطلاب، يتعرض الطالب لنسيان الإجابة أحيانا، ويلجأ لأدعية الامتحان التي من شأنها مساعدته على تذكر تلك الإجابات، ويعد هذا الدعاء واحد من أبرز تلك الأدعية :«اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي أو رد على ضالتي».

دعاء ليلة الإمتحان

كما يحرص العديد من الطلاب أيضا على ترديد أدعية الامتحان في ليلة الامتحان، ودعاء ليلة الامتحان من الأدعية التي لم ترد بصيغة محددة، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها الطالب في ليلة الامتحان ادعية الامتحان منها:

« اللهم ثبت أقدامهم وأفئدتهم وعقولهم، وذكرهم ما نسوا من العلم، اللهم يارب العالمين سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

«يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني».