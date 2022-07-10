«التعليم»: استئناف امتحانات الثانوية العامة الخميس بمادتي التاريخ والفيزياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استئناف امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يؤدي ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادة «الفيزياء» لطلاب علمي، و«التاريخ» لطلاب أدبي، داخل 2089 لجنة، وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمادتي التاريخ والفيزياء من داخل المنهج

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء والتاريخ، ستكون من داخل المناهج التى تم تدريسها للطلاب خلال العام الدراسي 2021-2022، ولن يكون هناك أسئلة من خارج المنهج، كما أن جميع الأسئلة ستكون معتمدة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، ولا تحتوي الامتحانات على أي أسئلة مقالية، حيث أن جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

تحويل 54 محضر غش للشئون القانونية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحويل 54 محضر غش تم رصدها في امتحانات الثانوية العامة 2022 للشئون القانونية التابعة للوزارة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد الطلاب المخالفين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتا إلى أن أعمال التصحيح بدأت من يوم 27 يونيو الماضي، إذ أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، حتى يحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها.

عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة

1- إذا قام شخص ما، بطبع أو نشر أو إذاعة أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظام تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

2- وفي حالة ثبوت، أن الطالب كان شرع في الغش، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

3- حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.