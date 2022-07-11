أسعار حمامات السباحة البلاستيك في مصر للكبار والأطفال.. تبدأ من 130 جنيها

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، عن أسعار حمامات السباحة البلاستيك في مصر، إذ يفضلها البعض كونها بسيطة وسهلة الاستخدام، إذ يمكن للأفراد فتحها وتعبئتها بالمياه ثم تفريغها من محتواها وتخزينها بشكل سلسل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي أسعار حمامات السباحة البلاستيك في مصر على النحو التالي:

أسعار حمامات السباحة البلاستيك في مصر

وفق مواقع التسوق الشهيرة على شبكة الإنترنت فإن أسعار حمامات السباحة البلاستيك في مصر تكون على حسب الحجم وكمية المياه التي تستوعبها، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

حمام سباحة ضخم مستطيل

ويباع سعر حمام سباحة ضخم مستطيل مصنوع بلاستيك بي في سي، وزن 5 رطل بسعر ‎737.‎99‏ جنيه.

حمام سباحة ستيل برو ماكس

وبموصفات 12 قدم × 39.5 بوصة/ 3.66 متر × 1.00 متر يباع حمام سباحة ستيل برو ماكس المصنوع من البلاستيك بسعر 6129 جنيها.

حمام سباحة حوض

وبسعر 3033 جنيها، يباع حمام سباحة على شكل حوض والذي يتم صناعته من البولي فينيل كلوريد.

حمام سباحة عائلي

ويمكن للأسرة شراء حمام شباحة عائلي بسعر 1324 جنيها ويصل السعر حتى 8500 جنيه، والذي يختلف بحسب المواد المستخدمة في صناعة الحمام.

أسعار حمامات السباحة البلاستيك للأطفال

أما عن أسعار حمامات السباحة البلاستيك للأطفال فتراوحت أسعارها بين 1400 وحتى 2600 جنيه ويختلف السعر حسب الرسومات والحجم المراد شرائه.

حمامات السباحة البلاستيك لحديثي الولادة

ويمكن للصغار حديثي الولادة حتى سن 3 سنوات الاستمتاع بالمياه في حمامات السباحة وذلك بمساعدة الأم وأسعارها تتراوح من 130 وحتى 400 جنيه، فالأسعار قد تختلف بفضل الرسومات فضلا عن الألعاب التي تعلق في بعض حمامات السباحة.