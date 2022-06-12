تحذير للمصطافين من السباحة في الشواطئ المفتوحة بمطروح بسبب ارتفاع أمواج البحر

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج بالشواطيء المفتوحة وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الغرق، في ظل وجود سحب من البحر مع ارتفاع المد والجذر في العديد من الشواطئ خاصة الواقعة شرق وغرب المدينة من الخارج، وذلك لحين استقرار حالة البحر منعا من التعرض للخطر، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من المواطنين والقائمين على الشواطئ.

شواطىء ممنوع النزول بها بمطروح

ووجه مجلس مدينة مرسي مطروح عدم نزول البحر الشواطيء المفتوحة، اليوم، نهائياً، وهي «عجيبة، وأم الرخم، والأبيض، وزمردة الأبيض، وبلوبيتش، والمروة، والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة»، وذلك وفقًا للمرور اليومي والتأكد من حالة وموج البحر، وبيانات الأرصاد الجوية، من خلال لجنة الشواطئ المشكلة برئاسة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ونواب رئيس المدينة والادارات المعنية بمجلس المدينة.

شواطىء آمنه للسباحة

وأعلن رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح رئيس لجنة الشواطئ، أنه يمكن لرواد المدينة الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة، وهي روميل والليدو والعوام والفيروز والبوسيت، والتأكيد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ورجال شركة الانقاذ التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع.

جهود لجنة متابعة الشواطئ

وأوضح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع أولا بأول حالة البحر والشواطئ والتشديد علي مستأجرى الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات ، بالاضافة الي أصدر سيادته تعليماته لرؤساء الشواطئ ورجال الانقاذ بالمتابعة الميدانية علي البحر لضمان عدم نزول فرد للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة.

وتتابع لجنة الشواطئ ، بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية من خلال الصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي للاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ داخل الشواطئ العامة.