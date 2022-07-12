أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في الأسواق المصرية

يلجأ البعض لاتباع أنظمة غذائية تكثر فيها الفاكهة وتحديدًا بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك حيث اكتسب البعض زيادة في الوزن، ولهذا يبحث يوميًا المواطنين عن أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق المصرية، خاصة تلك التي يتم إعدادها في شكل عصير ما يساعد على هضم ما تم تناوله من المأكولات المختلفة.

واليوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري، وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر البطيخ بين 3 و6 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 و35 جنيهًا حسب الوزن، أما عن أسعار البرقوق الأصفر والأحمر، فتراوح السعر بين 15 و20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو العنب بين 12 و15 جنيهًا باختلاف النوع، ووصل سعر كيلو المانجو السكري اليوم الثلاثاء إلى قيمة مالية تتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

سعر التين البرسومي

وبلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 12 و15 جنيهًا اليوم الثلاثاء، أما سعر الكيلو من المانجو العويس تراوح بين 15 و25 جنيهًا، والمانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا، وتباينت أسعار بيع كيلو التفاح البلدي بين 6 و8 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو التفاح اليوم 12 يوليو، بين 12 و25 جنيهًا باختلاف النوع، في حين تراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور

وداخل شادر سوق العبور اختلفت أسعار الفاكهة والخضروات، فسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4 جنيهات داخل سوق العبور للجملة بمدينة العبور، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 8 و12 جنيهًا، فيما سجل سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7 جنيهات، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.