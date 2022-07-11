تُسبب 4 أمراض.. الصحة تحذر المواطنين من الإسراف في تناول اللحوم

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين، عبر بيان صحفي، تزامنا مع عيد الأضحي المبارك، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين باستهلاك القليل من الأطعمة المقلية، واستبدالها بالمشوية أو المسلوقة، لافتة الى ضرورة عدم الإسراف في تناول اللحوم خلال العيد الأضحى، بالرغم من أن اللحوم غنية بالعناصر الغذائية إلا أن الإسراف في تناولها يمكن أن يتسبب في بعض المشاكل الصحية كاضطرابات الجهاز الهضمي، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، أو الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول.

الخضروات تساعد على عملية الهضم

وتابعت الوزارة: «لابد من الاهتمام بتناول الخضروات حتى تساعد على عملية الهضم وامتصاص الدهون، ويمكن تقديم الخضروات بأشكال مختلفة حيث يمكن أن تكون على شكل سلطة، أو خضروات مسلوقة، أو خضروات مشوية».

الاعتدال في تناول الحلويات

وأضافت وزارة الصحة: «تناول الحلويات بشكل معتدل»، لافتة الى أنه لا يجب الإفراط في تناول الطعام واختيار البدائل الصحية، ناصحة المواطنين بالنشاط الحركي والرياضة البسيطة لتسهيل عملية الهضم والحفاظ على الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، لتلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر، لافتة إلى أن جميع المستشفيات رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوى خلال العيد الأضحى المبارك.