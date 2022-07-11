مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في محافظات مصر

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة تحديثاتها لمواقيت الصلاة في مختلف المحافظات والتي تقدمها بشكل يومي إذ يهتم المصلون حول العالم بمتابعتها لمعرفة المواعيد المحددة للصلوات الخمس كونها تختلف من محافظة لأخرى وبفروق توقيت طفيفة.

واليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، والتي جاءت وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: الساعة 3:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:01مساءًا

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:26 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:49 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- أذان الفجر عند الساعة 03:12 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:14صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:58 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:20 مساءً.