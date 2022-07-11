مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-7-2022 في محافظات مصر

قطاع عريض من الجمهور يبحث عن مواقيت الصلاة كونها من أهم الأمور التي يحرص المسلمون على متابعتها باستمرار، حرصا منهم على عدم تأخير الفريضة عن موعدها وأدائها في الوقت المحدد لها، لذا نوضح من خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11 يوليو 2022 في جميع محافظات مصر.

وجاءت مواقيت الصلاة وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:58 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:25 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:48 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- أذان الفجر عند الساعة 03:12 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:312 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:20 مساءً.