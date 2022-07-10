مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10-7-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في جميع محافظات من أهم الأمور التي يحرص المسلمون على متابعتها باستمرار، حرصا منهم على عدم تأخير الصلاة عن الموعد المحدد لها، كما أنهم يهتمون بها نظرا لربط مواعيدهم بمواعيد الصلاة المختلفة.

وتحرص بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير على تقديم ما يبحث عنه المتابعون باستمرار، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر اليوم الأحد الموافق 10 يوليو من عام 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:26 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- أذان الفجر عند الساعة 03:11 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:21 مساءً.