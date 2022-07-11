ادعاء السعادة وإنكار المشكلات يعرضك والآخرين للأذى.. استشاري نفسي توضح

قالت الدكتورة سارة حبيب استشاري الطب النفسي، إن كل إنسان لديه بعض المشاكل النفسية نتيجة الضغوط التي يتعرض لها في حياته اليومية، وهناك فرق بين المشكلات النفسية والمرض النفسي الذي يتضمن ظهور أكثر من عرض، ويستلزم التشخيص والعلاج.

الولادة هي الصدمة الأولى التي يتعرض لها الإنسان

وأضافت «حبيب»، في حوار مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «خلاص صحينا» على راديو النيل «ميجا اف ام»، أن الصدمة الأولى في حياة الإنسان هي ولادته، لافتة إلى ضرورة أن يعترف الإنسان بالمشكلات النفسية نتيجة الضغوط التي يتعرض لها، وأن يطلب المساعدة، متابعة: «كلنا ماشين في الدنيا بنتعرض أكيد لضغوط كتير، بس الجدعنة هي إنك تيجي تقول أنا عندي مشكلة وتطلب مساعدة، متدفنش رأسك في الرمل وتقول أنا زي الفل».

خطورة ادعاء السعادة وإنكار المشكلات

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن هناك خطورة من إنكار الشخص للمشكلات النفسية، متابعة أن محاولة الإنسان العيش بسعادة زائفة يعرض نفسه والآخرين للأذى، لافتة إلى أن طلب المساعدة من سمات الإنسان القوي، حيث أن طلب المساعدة يتطلب الشجاعة للاعتراف بأذى النفس أو أذى الآخرين، موضحة أن المشكلات النفسية، والمرض النفسي كذلك ليس معناه أن يعاني المريض من الجنون.