أسعار الدواجن اليوم السبت 9-7-2022 في مصر أول أيام عيد الأضحى

استقرار واضح شهدته أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة حتى الساعات الأخيرة قبل بداية أول أيام عيد الأضحى الذي يحل اليوم الموافق 9 يوليو 2022، حيث يشهد سوق الدواجن عملية إغلاق خلال أيام العيد في كل الأسواق.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، اليوم السبت أول أيام العيد أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن قبل بداية أيام العيد، وأيضًا أسعارها في بعض المحال التجارية في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

- سجل سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلو.

- سجل سعر الأوراك اليوم بين 48 و52 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من البانيه اليوم من 90 و100 جنيه.

- وصل سعر الأجنحة إلى 28-35 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- وصل سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- سعر الدبابيس 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم نحو 5.75 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم إلى نحو 5 جنيهات.

أسعار البط اليوم

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي إلى نحو 64 جنيهًا.

- بلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بـ118 جنيهًا.

- يصل سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات إلى نحو 220 جنيهًا.