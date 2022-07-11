أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11-7-2022 في مصر.. ثالث أيام عيد الأضحى

تناول اللحوم الحمراء على مدار أول يومين من عيد الأضحى المبارك، دفع البعض للبحث عن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء لتنوع الأطعمة التي يجري تناولها على الموائد، ووفق الرصد والتتبع لحركة الأسعار فإن الدواجن شهدت استقرارا واضحا في الأسواق المحلية خلال فترة إجازة العيد.

تستعرض «الوطن»، اليوم الاثنين 11 يوليو، ثالث أيام العيد أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن قبل بداية أيام العيد، وأيضًا أسعارها في بعض المحال التجارية في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

- وصل سعر الأجنحة إلى ما بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- وصل سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلو.

- سجل سعر الأوراك اليوم بين 48 و52 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- سعر الدبابيس 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

- أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم إلى نحو 5 جنيهات.

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم لنحو 5.75 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

أسعار البط اليوم

- بلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بـ118 جنيهًا.

- يصل سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات إلى نحو 220 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي إلى نحو 64 جنيهًا.