أمريكا: سرعنا المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال الأسابيع الماضية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إنّ واشنطن سرعت المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأسابيع الماضية، وفق ما نقلته قناة العربية.

مساعدات عسكرية أمريكية عاجلة لأوكرانيا

وقال مسؤول دفاعي كبير، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة سترسل مساعدات أخرى لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار أخرى، وتتضمن أربعة أنظمة صواريخ أكثر تطورا، في محاولة لتعزيز الجهود الأوكرانية لضرب أعمق خلف الخطوط الأمامية الروسية في منطقة دونباس الشرقية.

موسكو تعلن سيطرتها الكاملة على لوهانسك

وتأتي المساعدة في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو هذا الأسبوع سيطرتها الكاملة على مقاطعة لوهانسك الأوكرانية في دونباس، لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن قواتهم لا تزال تسيطر على جزء صغير من الإقليم وأن القتال العنيف مستمر في عدة قرى.