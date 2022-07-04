قلق أمريكي من الاستفزاز العسكري بين «موسكو» و«واشنطن» في الشرق الأوسط

قالت وسائل إعلام امريكية، إن «واشنطن»، تعتقد أن قواتها المسلحة في الشرق الأوسط تصطدم مؤخرا بتواتر الأعمال الاستفزازية وغير الآمنة من الجانبين الروسي والإيراني.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية عن مسؤولين في الرئاسة «البيت الأبيض»، أن السلطات الأمريكية قلقة فعلا من تطور الأحداث بهذا الشكل، وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن الطائرات الروسية شكلت تهديدا للطيران الأمريكي في مجال سوريا الجوي، كما لفتت مصادر للصحيفة إلى غارة جوية في يونيو الماضي على معسكر بالقرب من قاعدة «التنف» الأمريكية الواقعة جنوب سوريا.

3 حالات قصف من «جبهة النصرة» الإرهابية في «منطقة إدلب»

بدوره، سجل «المركز الروسي للمصالحة»، في سوريا، 3 حالات قصف من مسلحي «جبهة النصرة»، الإرهابية، في «منطقة إدلب»، لوقف التصعيد شمال غرب سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وأوضح نائب رئيس المركز، يفجيني جيراسيموف، أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب شمال سوريا، وعملية واحدة في اللاذقية الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

دبلوماسي سوري: أوكرانيا ستتحول إلى مركز تجمع للإرهابيين

بدوره، قال سفير «دمشق» لدى «موسكو»، رياض حداد، إن الغرب بقيادة «واشنطن» وبالتعاون مع «أنقرة»، ينقل عناصر تنظيمي «داعش»، و«جبهة النصرة»، الإرهابيين من إدلب إلى أوكرانيا، مضيفا في تصريح لوكالة أنباء «تاس»، الروسية، إنه بهذه الطريقة ستتحول أوكرانيا إلى مركز تجمع للإرهابيين والمرتزقة، وهذا بدوره سيكون له عواقب سلبية على الأمن في العالم.