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وزير خارجية أمريكا لنظيره الصيني: قلقون من تحالفكم مع روسيا

كتب:

خالد عبد الرسول
12:23 م | السبت 09 يوليو 2022
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه عبر خلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من تحالف الصين مع روسيا، مشيرا إلى انه أبلغه بأنه يتعين علينا جميعًا الوقوف معا لإدانة العدوان الروسي، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

بلينكن بحث مع وزير خارجية الصين وسائل تقليص المخاطر

ووصف «بلينكن»، محادثاته مع وزير الخارجية الصيني، في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم السبت، أنها كانت مفيدة وصريحة وبناءة، مشيرا إلى أنه بحث معه الملفات الخلافية وما وصفه بوسائل تقليص المخاطر.

وزير خارجية الصين يدعو لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة

وكان وزير الخارجيّة الصيني، وانج يي، قال خلال اجتماعه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إنّ على كل من الصين والولايات المتحدة العمل معا لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما، مشيرا إلى أن الصين والولايات المتحدة دولتان رئيسيتان، ولذلك فمن الضروريّ أن تحافظا على وجود علاقات طبيعيّة بينهما، حسب قوله، داعيا إلى إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين.

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