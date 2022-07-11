ألمانيا والتشيك تعربان عن قلقهما من استخدام روسيا للغاز كسلاح

قال وزير الاقتصاد الألماني ووزير الصناعة التشيكي، اليوم الاثنين، أنّهم قلقون جدا من استخدام روسيا للغاز كسلاح سياسي مع نوايا متعمدة للتفريق بين الدول الأوروبية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مخاوف من توقف الغاز الروسي

وتمّ جدولة العمل السنوي على خطي الأنابيب قبل وقت طويل، ومع ذلك فإن الخوف هو أنه - مع انخفاض العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب غزو أوكرانيا - قد تنتهز شركة غازبروم الفرصة لإغلاق الصمامات ببساطة.

وضع غير مسبوق

وقال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك للإذاعة العامة في مطلع الأسبوع «إننا نواجه وضعا غير مسبوق - كل شيء ممكن»، وفق وكالة «فرانس برس».