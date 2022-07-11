محمد رمضان مرتديا قفازا من الذهب: رايح أولع تركيا وراجع (فيديو)

وصل الفنان محمد رمضان إلى تركيا، اليوم الاثنين، استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضخم في إسطنبول بعد غد الأربعاء، 13 يوليو الجاري، حيث يُعد هذا الحفل هو الأول له هناك.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، يستعرض خلاله تنقلاته من منزله بالقاهرة حتى وصوله إلى الفندق في إسطنبول، مُعلقًا على الفيديو، بقوله: «رايح أولع تركيا وراجع على طول.. ثقة في الله نجاح».

وظهر محمد رمضان، في مقطع الفيديو، مُرتديًا قفازا في يديه اليمنى من الذهب، فيما حرص على التقاط الصور مع العاملين في المطار.

كما يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي ضخم في اليونان، يوم 28 يوليو الجاري، وذلك حسبما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر البرومو الدعائي للحفل قبل أيام.

محمد رمضان «عمدة» في رمضان 2023

وفي سياق متصل، يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل «العمدة»، الذي أعلن عنه منذ أيام عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع المخرج محمد سامي.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي، وعلق عليها: «عملنا مع بعض مسلسلي الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله، ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا».