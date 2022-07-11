توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، حيث من المتوقع أن تسود حالة من الطقس شديد الحرارة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار على كلا من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل مع ارتفاع نسب الرطوبة على كل الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 يوليو رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة الأربعاء 13 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الخميس 14 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.