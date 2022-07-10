حالة الطقس غدا الاثنين 11-7-2022 في مصر.. القاهرة تصل لـ36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدلة، ويكون هناك ارتفاعًا في الموج يتراوح بين 1.5 و 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الاحمر، فيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.