حالة الطقس غدا الثلاثاء 12-7-2022 في مصر.. القاهرة تصل لـ36 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، عن توقعاتها الخاصة بحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات المساء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًا ملحوظا في نسبة الرطوبة خلال ساعات النهارً، مما يعنى أن هناك زيادة في الإحساس بارتفاع درجة حرارة الطقس، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والسواحل الغربية، ووسط وجنوب سيناء، والسواحل الشرقية، وصولا إلى شمال الصعيد، وبعض المناطق، مما يقلل بعض الشيئ من الإحساس بوجود ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة الطقس على البحرين الأحمر والمتوسط، فمن المتوقع أن تكون يسود طقس معتدل، على سطح البحر المتوسط، ويتراوح ارتفاعً حالة الأمواج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحركة الأمواج على سطح البحر الأحمر، فسيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 يوليو رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.