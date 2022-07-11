سعر اليورو اليوم الاثنين 11-7-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر من أكثر الأخبار التي يحرص المواطنون والمتابعون على البحث عنها بشكل يومي، وخصوصا الموظفون الذين يعملون في الشركات العالمية، والتي تعطي الرواتب باليورو.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي استقرارًا ليصل سعره إلى نحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، في حين جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات صدرت عن البنك الخميس الماضي ليسجل نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.28 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد وقناة السويس

وسجّل سعر اليورو في المصرف المتحد، 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر التعاملات، في حين بلغ سعر اليورو ببنك قناة السويس، نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفقًا لآخر تحديث لموقع بنك مصر الإلكتروني، الخميس الماضي، قبل بداية إجازة البنوك، سجّل سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت العملة الأوربية اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجّلت عملة الإتحاد الأوروبي اليورو نحو 19.15 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات صدرت عن بنك الإسكندرية قبل اليوم الاثنين.