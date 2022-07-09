سعر اليورو اليوم السبت 9-7-2022 في البنوك المصرية

يعد الريال السعودي من أكثر العملات التي يتم البحث عنها لمعرفة سعرها بشكل يومي، إذ أنها ثاني أكثر عملة تداولًا في العالم بعد الدولار، نظرا لكونها العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، كما تحرص عدد من الشركات العالمية على صرف رواتب الموظفين باليورو.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 9 يوليو أول أيام عيد الاضحى المبارك في عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت العملة الأوربية اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات البنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت العملة الأوربية اليورو نحو 19.15 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات أمس في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

-استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي بنحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، في حين جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وفق نهاية التعاملات أمس الخميس نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.28 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تحديث لموقع بنك مصر قبل بداية إجازة البنوك، سجل سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

أما عن سعر اليورو في المصرف المتحد، وصل لنحو 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر التعاملات.

في حين جاء سعر اليورو اليوم، بنك قناة السويس، نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وفق نهاية تعاملات للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.