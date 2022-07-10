سعر اليورو اليوم الأحد 10-7-2022 في البنوك المصرية

عملة الإتحاد الأوروبي واحدة من العملات القوية التي تحظى باهتمام على مستوى العالم، ويهتم بها المواطن المصري الذي يبحث عنها لمعرفة سعرها بشكل يومي، إذ تمثل ثاني أكثر عملة تداولًا في العالم بعد الدولار.

واليوم الأحد 10 يوليو 2022، وفي إطار سعى بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات في البنوك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك إذ تستمر إجازة البنوك حتى 17 يوليو الجاري.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفقًا لآخر تحديث لموقع بنك مصر الإلكتروني، الخميس الماضي، قبل بداية إجازة البنوك، سجّل سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت العملة الأوربية اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات البنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجّلت عملة الإتحاد الأوروبي اليورو نحو 19.15 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات صدرت عن بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

فيما استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي بنحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، في حين جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وفق أخر تعاملات صدرت عن البنك الخميس الماضي ليسجل نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.28 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد وقناة السويس

وسجّل سعر اليورو في المصرف المتحد، 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر التعاملات، في حين بلغ سعر اليورو ببنك قناة السويس، نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وفق نهاية تعاملات للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.