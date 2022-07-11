«الصحة» توضح 3 أمراض تنقلها الأم إلى الجنين وتوجه رسالة عاجلة للحوامل

وجَّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة إلى السيدات الحوامل، ونصحتهم بضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، مؤكدة أن هناك عدة أمراض تنقلها الأم إلى الجنين وهي فيروس الالتهاب الكبدي «ب»، وفيروس نقص المناعة البشري، وبكتيريا الزهري.

وتابعت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن الكشف المبكر للأمراض يسهل عملية العلاج، لافتة إلى أن المبادرة داخل كل الوحدات الصحية ويتم العمل بها بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 15335 لمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة لكل سيدة.

مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

وطالبت وزارة الصحة والسكان، السيدات ضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس للكشف عن الأم والجنين، خاصة وأن الكشف والعلاج مجانا ولا تتحمل السيدات أي عبء مالي خلال المشاركة، لافتة إلى ضرورة توخي الحذر خلال المشاركة وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين في حال لمس الأسطح الخارجية والبعد عن الزحام، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

الكشف عن أكثر من مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية

كما أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل المبادرات الرئاسية الصحية رغم انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث ساهمت المبادرات الرئاسية في الكشف على العديد من الأمراض لدى المواطنين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم وتحقيق معدلات شفاء عالية، لافتة إلى أنه خلال مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين والتي انطلقت في مارس 2020 تم الفحص عما يقرب من مليون و490 ألف سيدة وتبلغ تكلفة هذه المبادرة 112 مليون جنيه.