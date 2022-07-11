اهتمام كبير، توليه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوثيقة التأمين، التي تم إطلاقها للتأمين على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، بالتعاون مع مجمعة التأمين، من خلال توفير كل السبل والخطوات، التي يتمكن من خلالها المصريون بالخارج، من المشاركة التسجيل ضمن وثيقة التأمين.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، خطوة بخطوة.. تفاصيل وشروط الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تفاصيل وشروط الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

- يتم التقدم للحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، من خلال الدخول عبر الرابط من هنــــــا.

- تقوم الوثيقة بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمَّن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر.

- يتم تسجيل البيانات المطلوبة، ثم يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل.

- يدخل المصري بالخارج بياناته الخاصة.

- يسدد المصري بالخارج قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.

- بعد ذلك يحصل المواطن على وثيقة التأمين في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للمؤمَّن عليه 65 عامًا.

- عند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمَّن عليه أو من ينوب عنه.

- يتم إبلاغ المجمعة سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

- يقدم للمجمعة كل التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث.

- إذا لم يقم المؤمَّن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

- في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط.

- تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة.

- يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

- في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.