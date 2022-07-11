للباحثين عن العمل.. آخر فرصة للتقديم بوظائف «الهجرة» بألمانيا السبت المقبل

للباحثين والباحثات عن فرص عمل، أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من الوظائف المتاحة فى ألمانيا، للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج، وذلك بالتعاون مع وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، في إطار سعى الوزارة في توفير كافة الخدمات وسد الاحتياجات للمصريين سواء بالداخل أو خارج مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة للتسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا، وفقا لـ وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

آخر موعد للتسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا

ووفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فإن آخر موعد للتسجيل في وظائف «الهجرة» المتاحة في ألمانيا، يوم السبت المقبل، الموافق 16 يوليو الجاري، وذلك للمصريين الراغبين في السفر والعمل بالخارج.

شروط التسجيل بوظائف «الهجرة» فى ألمانيا

1- أن يكون المتقدم للوظائف يحمل الجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم للوظائف مقيم بجمهورية مصر العربية.

3- أن يكون المتقدم للوظائف المتاحة، باحثا أو باحثة عن العمل.

4- ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا تزيد على 40 عامًا بحلول وقت التقديم لهذه الوظائف المتاحة في ألمانيا.

البيانات المطلوبة للتسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا

- الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة».

- الجنس.

- تاريخ الميلاد «اليوم/ الشهر/ السنة»

- الجنسية.

- بيانات التواصل.

- رقم الموبايل.

- البريد الإلكتروني.

- عنوان الإقامة «شامل المحافظة».

- الحالة الاجتماعية.

- عدد الأطفال إن وجد.

- الموقف من التجنيد «للذكور فقط».

خطوات التسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا

حددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من الخطوات، يجب اتباعها، كي تتم عملية التسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا بنجاح، والتي تتمثل في الآتي:

1- ملء البيانات الموضحة في الاستمارة التالية: https://bit.ly/3beIp5S.

2- ملء السيرة الذاتية المرفقة بالرابط التالي: https://bit.ly/39yZCpY.

3- إرفاق الاستمارة والسيرة الذاتية، وإرسالهما إلى البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg.