أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-7-2022 في الأسواق المحلية

في عيد الأضحى يحرص العديد من الأشخاص على وجود الخضروات المختلفة في المنزل بجانب اللحوم، لذا يهتمون بمعرفة أسعار الخضروات بشكل يومي.

وفيما يلي، يقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الأحد الموافق 10 يوليو، حيث استقرت أسعار معظم الأصناف في ظل إجازة معظم الأسواق.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد

- سجل سعر البطاطا الحلوة بين 5-6 جنيهات.

- كما وصل سعر البصل بنوعيه الأبيض والذهبي 3.5 - 5 جنيهات.

- بلغ سعر الثوم البلدي بسعر 11 جنيهًا.

- الكيلو من قرع العسل 15 جنيهًا.

- الملوخية بسعر 5.25 جنيه للكيلو.

- باذنجان أسود بـ6-8 جنيهات.

- الطماطم يتراوح بين 3.5 - 5 جنيهات.

- بطاطس التحمير أو الطبخ بـ5-6 جنيهات للكيلو.

- وصل سعر الخيار البلدي 12-14 جنيهًا.

- الفلفل الرومي البلدي بسعر 16-14 جنيهًا.

- الفلفل الأخضر الحار بسعر 10.5 جنيه.

- السبانخ وزن 150 جراما بسعر 6.25 جنيه.

- الفلفل الأحمر الحار بسعر 9-12 جنيهًا.

- البامية الهندي «طويلة» بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

- استقرار أسعار الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات.

- كما استقر سعر الفلفل الصوب بين 3 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2 و3.5 جنيه للكيلو الواحد.

- تراوح سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

- تراوحت أسعار البامية ما بين 16 و20 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الثوم بين 7 و11 جنيها.

- كما تراوحت البطاطس تراوحت بين 2.5 و4 جنيهات.

- وتراوحت أسعار الكوسة تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- كما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 6 و7.5 جنيه.

- بلغ سعر الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.75 جنيه.

- بلغ سعر بيع الباذنجان الرومي بين جنيه وجنيهين.

- كما بلغ سعر بيع الباذنجان الأبيض بين 1.25 و2.75 جنيه.

- فيما بلغ سعر الخيار الصوب من 4 إلى 6.5 جنيه.

- واستقر سعر الخيار البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات.