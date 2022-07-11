أسعار شواطئ الإسكندرية 2022.. بلاجات منخفضة الإشغال خلال العيد

يرغب المواطنون في معرفة أسعار شواطئ الإسكندرية، وبالتحديد المتاح الدخول إليها خلال أيام عيد الأضحى، نظراً لاكتمال نسبة إشغال عدد كبير من الشواطئ، عبر الحجز الإلكتروني خلال أيام العيد.

أسعار شواطئ الإسكندرية 2022

وترصد «الوطن» أسعار شواطئ الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبالتحديد الشواطئ والبلاجات التي مازالت نسبة الإشغال بها منخفضة، وفقاً لبيان الادارة المركزية للسياحة والمصايف، ومن أبرزها:

- شاطئ الأنفوشي المجاني: دخول الفرد بالمجان، ويحصل على كرسي وشمسية، والدخول إلى دورة المياه بالمجان.

- شاطئ رأس التين الغربي: سعر دخول الفرد 10 جنيهات، ويحصل على كرسي وشمسية، واستعمال دورة المياه وغرف تبديل الملابس بالمجان.

- شاطئ راس التين الشرقي المميز: سعر دخول الفرد 15 جنيهاً، شاملة الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرف خلع الملابس.

- شاطئ باب البحر الأنفوشي الغربي: سعر دخول الفرد 10 جنيهات، ويحصل على شمسية وكرسي واستعمال دورة المياه وغرف خلع الملابس بالمجان.

- شاطئ المكس العام: سعر دخول الفرد 5 جنيهات شاملة الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرف خلع الملابس بالمجان.

اكتمال الأعداد في شواطئ الاسكندرية

كما أعلنت شواطئ الاسكندرية في ثالث ايام عيد الأضحى المبارك، اكتمال عدد كبير من شواطئها، وارتفاع نسب الإشغال بها، ووجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين إلى الذهاب للشواطئ التي يوجد بها أماكن، وعرضت أسعار الشواطئ والخدمات التي يقدمها كل شاطئ، لتشجيع المصطافين على قضاء إجازة العيد على شواطئ الإسكندرية.