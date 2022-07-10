مياه الإسكندرية: 18 منفذا لخدمة الجمهور خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تقديم خدماتها خلال عيد الأضحى المبارك بمنافذ خدمة العملاء والمنافذ المتنقلة لتوفير خدمات الشركة وشحن كروت المياه للمواطن السكندري في العطلات الرسمية.

المنافذ الخارجية المتاحة

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أسماء المنافذ الخارجية المتاحة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

- منفذ الإبراهيمية 2 من الأحد إلى الخميس، بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

- منفذ بشاير الخير من الاثنين إلى الخميس، بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

- منفذ العامرية 2 من الاثنين إلى الخميس بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

- منفذ نادي أصحاب الجياد من الاثنين حتى الخميس، بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة️

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية موعد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة️ أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى السادسة مساءً

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بسيارة «وسط» بتعاونيات سموحة بجوار مول زهران من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى السادسة مساء

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«سيارة غرب» أمام فرع العجمي بمنطقة البيطاش من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى السادسة مساء

المنافذ بالفروع التجارية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية موعد وأماكن وأسماء المنافذ بالفروع التجارية أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

منفذ فرع أبو قير - منفذ فرع المندرة - منفذ فرع سيدي جابر - منفذ فرع السيوف - منفذ فرع الرمل - منفذ فرع الابراهيمية بكوم الدكة - منفذ محرم بك - منفذ النزهة - منفذ فرع العجمي والساحل - منفذ فرع القباري - منفذ فرع 6 أكتوبر، وذلك خلال بدءا من الاثنين الموافق 11 من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى الخميس الموافق 14 من الشهر نفسه.