أشهر وأفضل أماكن للخروج في الإسكندرية في عيد الأضحى 2022

بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، يفضل الكثيرين قضاؤها في عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية حيث يمكن الاستمتاع بالمناطق الأثرية والشواطئ، وغيرها، مما يرفع عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أشهر وأفضل أماكن للخروج في الإسكندرية.

أشهر وأفضل أماكن للخروج في الإسكندرية

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، أشهر وأفضل أماكن للخروج في الإسكندرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، في السطور التالية:

شواطئ البحر

يمكن الاستمتاع بنزول البحر مع عائلتك من خلال الشواطئ المختلفة التي تتواجد على طول طريق الكورنيش بالإسكندرية، ويمكن الاطلاع على أماكنها وأسعارها من خلال الضغط هنــا.

جامع المرسي أبو العباس

من أشهر معالم الإسكندرية وهو من أقدم المساجد التي بنيت في المدينة الساحلية، وهو يتواجد على كورنيش النيل بمنطقة بحري، وهو يقع على مساحة كبيرة، ويتواجد أكثر من مسجد أثري صغير مثل مسجد الـ7 أولياء، كما ان حول المنطقة تتواجد الكثير من القهاوى الشهيرة، وتتواجد داخل الساحة الكثير من المحلات التي تبيع ألعاب الأطفال، كما تتواجد بالخارج بعض الألعاب المناسبة للكبار والصغار، مثل المراجيح والنشان وركوب الحصان.

قلعة قايتباي

يمكن أن تشاهد قلعة قايتباي من أي مكان من الكورنيش، وكانت تعتبر من عجائب الدنيا القديمة، والذهاب الى هناك بسيط فهي تقع بعد جامع المرسي أبو العباس بمسافة قصيرة، يمكن الدخول والاستمتاع بشكل قلعة مقابل تذكرة بسعر رمزي، أو الجلوس على الكورنيش من الخارج والاستمتاع بالتقاط الصور، كما يمكنك أن تتناول الأيس كريم من عزة أو شراء الهدايا التذكارية منن الباعة المنتشرين.

طريق الكورنيش

إذا كنت تبحث عن فسحة رخيصة والاستمتاع بالجو بالإسكندرية، فيمكنك السير على طريق الكورنيش بداية من منطقة القائد إبراهيم، وحتى محطة الرمل، ومرور بشارع الشهداء، وحتى المنشية، يمكنك أن تمشي على البحر، وستجد الكثير من الباعة الذين يوفرون حلويات وأكلات بسيطة، بأسعار تناسب الجميع.

أما إذا كنت محبي النماذج المعمارية القديمة، فيمكنك ركوب الترام وسوف تستمتع بمباني أثرية مر على بناها مئات السنين، ولا تزال تحتفظ برونقها.

الكافيهات والقهاوي

إذا كنت محبي الجلوس في المطاعم والكافيهات فيمكنك الذهاب الى تريانون وبودرو وأتينيوس في محطة الرمل، وهي من أٌقدم وأشهر الكافيهات في الإسكندرية، أما إذا كنت من محب القهاوى البلدي والبسيطة، فيمكنك الجلوس على قهوة الملك فاروق في البحري، أو البورصة في المنشية، وعلى خط البحر من المنشية وحتى الشاطبي تنتشر الكافيهات البسيطة، وأسعارها معقولة.