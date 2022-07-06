أسعار دخول شواطئ الإسكندرية لصيف 2022، من الأمور التي يرتفع عليها عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى ونهاية العام، حيث يفضل الكثيرين قضاء العطلات في مدينة عروس البحث الأبيض المتوسط.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية لصيف 2022

وفيما يلي تعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية، أسعار دخول شواطئ الإسكندرية لصيف 2022 وفق ما كشفت عنه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة والتي جاءت كما يلي:

شواطئ الإسكندرية

وفي بيان سابق للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فإن شواطئ الإسكندرية مقسمة لـ 5 أجزاء هي كالآتي:

شواطئ مجانية

وبحسب البيان يوجد شاطئان مجانًا أمام المصيفين والرواد من أهالي المدينة، وهما

شاطئ المندرة المجاني

شاطئ سيد درويش «الأنفوشي سابقًا».

شواطئ عامة

وسعر التذكرة في تلك الشواطئ العامة بمحافظة الإسكندرية رمزي هو 5 جنيهات، ويحصل المصيف على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا.

ميامي العام

السرايا العام

جليم العام

المكس العام

شهر العسل العام

الهانوفيل العام.

شواطئ الخدمة لمن يطلبها

في تلك الشواطئ يسمح بدخول معدات المصيفين بعد دفع رسم قيمته جنيهين، ورسم تذكرة الفرد 10 جنيهات، وهذا في شواطئ

شاطئ الاسكندر

إدوار خراط

إيناس حقي

المساحة الشاطئية أمام أبوالعباس

باب البحر

الأنفوشي شرق

رأس التين غربي

الدخيلة شرقي

الدخيلة غربي

بليس 1

هدير

تقسيم الملاح

السلام 1

الهانوفيل خدمة

زهراء الهانوفيل

الكناري

مارينا أبو يوسف

أبو يوسف 1

أبو يوسف 2

الزهور

فاميلي بيتش الشرقي

فاميلي بيتش الغربي خدمة

الصفا، شاطئ أبو تلات

أبو تلات الخدمة

كرير 1

كرير 2

زهراء كرير.

شواطئ مميزة

ويمكن دخول تلك الشواطئ بتذكرة قيمتها 15 جنيهًا للفرد، وهي كالآتي:

وانلي

العصافرة شرق

فريسكا

ميراما الشرقي

ميرامار الأوسط

سيدي بشر 1

الفنار، أبو هيف الغربي

إسحاق حلمي

السلسلة

بحري، رأس التين شرقي

بليس

البيطاش

شاطئ الهانوفيل

الهانوفيل الشرقي

الهانوفيل الغربي

شهر زاد

السلام 2

أبو تلات 1

أبو تلات 2

شواطئ سياحية

يبلغ سعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا للفرد، وهي كالآتي:

طاحونة المندرة

ستانلي

شط الإسكندرية الشرقي

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إغلاق 3 شواطئ بالإسكندرية لإنشاء نفق 45، وسيتم الإعلان عن توقيت التشغيل بانتهاء الأعمال على شواطئ البوريفاج، وجزيرة الذهب، ومحمود سعيد.