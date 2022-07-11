عايدة رياض: «أنا مسيحية وأذبح الأضاحي وباكل فتة في العيد»

أكدت الفنانة عايدة رياض، أنها تحتفل بعيد الأضحى كل عام، وتحرص على أكل الفتة وذبح الأضاحي.

وأضافت عايدة رياض لـ«الوطن»، قائلة: «أنا مسيحية، وأحتفل بعيد الأضحي بذبح الأضحية وأكل الفتة في الصباح مثل المسلمين، لأنني تربيت في بيت كنا نتعامل فيه كلنا كأسرة واحدة، لافرق بين مسيحي ومسلم، زمان كان التعامل ليس له علاقة بالديانة».

تناول «الفتة»

وتابعت: في عيد الأضحى نقوم بذبح الأضاحي سواء عندي أو عند أحد الأقارب، حيث نتجمع ونذبح ونفطر بـ«الفتة»، ونعيش طقوس العيد، لافتة إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على عيد الفطر، حيث يتم تناول الكحك والبسكويت و«الغُريّبة»، وقبلها في رمضان حيث أحضر الفانوس، وهذه الروحانيات تتمسك بها منذ صغرها، وتربت على ذلك.

عايدة رياض تحيي الذكري السنوية لـ محرم فؤاد

وفي يونيو الماضي، أحيت الفنانة عايدة رياض الذكري السنوية لوفاة زوجها الراحل المطرب محرم فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقالت «النهاردة ذكرى وفاة محرم فؤاد، ربنا يرحمه ويجعله في الجنة يارب، لما نزلت البوست الأولاني فيه ناس كتير قالتلي أعمل مجموعة بوستات عن محرم، وناس قالت كلمينا عن كواليس أعماله، وناس وناس كتير، أنا بحاول أقولكم كلام فعلا هو شهادة للتاريخ، وكلامي اللي قولته في البوست الأول كله جديد وحقيقي ويشهد ربنا، يعني مثلا فيه موضوع اكتشافه هو بنفسه قال إنه كان شغال على مسارح إسكندرية، واكتشفه المنتج الكبير حسن رمزي وعمل معاه عقد احتكار على شرط إنه ميغنيش في حفلات، وقعد سنة كاملة».