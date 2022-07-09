محمود القط: الحوار الوطني يستهدف 100 مليون مصري

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اختيار المستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني أصاب الهدف، إذ أنه كان الأمين العام لمجلس النواب في فترة برلمان 2015 الذي كان الأصعب في الحياة البرلمانية المصرية، كما أنه أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واحتك بكل الملفات التي تخص المواطن المصري عن طريق الإعلام.

ترتيب وحصر كل الملفات

وأضاف «القط»، خلال لقائه ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على شاشة extra news، ويقدمه نانسي نور وتامر حنفي، أنه استطاع ترتيب وحصر كل الملفات في الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، في مشهد بدا كأنه خريطة للفترة المقبلة، وكان في منتهى التنظيم والارتباط.

وتابع أن بعض النخب السياسية أثارت في فترة من الفترات أنه يجب اقتصار الجزء السياسي منه على النخب السياسية، ولكن التنسيقية كان لها رؤية مختلفة مفادها أن الـ100 مليون مواطن مستهدفين من الحوار، مفسرا ذلك بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق الحوار الوطني كان يقصد عموم الشعب المصري.

الأحزاب تشارك دون أن تحجر على المواطن

وأشار إلى أن الأحزاب والنخب تشارك لكن دون أن تحجر على المواطن المصري، مشددًا على أن المواطن المصري يجب أن يعبر عن صوته وليس النخب فقط، وهنا كانت العبقرية من الأكاديمية الوطنية للتدريب عندما أطلقت الرابط الخاص بتلقي أسئلة المواطنين.