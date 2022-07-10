فايز فرحات: لن نستبعد أي شكل من أشكال مخرجات الحوار الوطني

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ استكمال مجلس الأمناء بالطريقة التي عليها، ووضع قواعد محددة تحكم عمل المجلس تشير إلى درجة كبيرة من الجدية إلى جانب القوى المختلفة، وهناك الكثير من المؤشرات التي تقول إن هذا الحوار سيكون جادا، وسيتعامل مع مختلف القضايا.

مبادرة شديدة الأهمية

وأضاف فرحات خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني» على قناة إكسترا نيوز، من تقديم نانسي نور ودعاء جاد الحق، أن الحوار الوطني مبادرة شديدة الأهمية لأنها جاءت من رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يُجمِل كل المخرجات، وهناك اتفاق بعدم استبعاد أي شكل من أشكال المخرجات.

كل الآراء سيتم تضمينها في أوراق محددة

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل الآراء سيتم تضمينها في أوراق محددة وسترفع إلى رئيس الجمهورية، ولن يكون هناك رأي واحد أو مخرج واحد أو توصية واحدة، وستطرح كل الآراء، وستحول هذه المخرجات إلى سياسات مباشرة أو بعض هذه التوصيات ستحتاج إلى تعديل تشريعي وستذهب إلى البرلمان لتحويلها إلى قرارات.

وأشار، إلى أنّ هناك طريقتين للوصول إلى مخرج محدد في حال وجود قضية محل خلاف؛ الأولى هي التصويت، بمعنى أن يطرح بديلان على التصويت، والبديل الذي يحظى بالتوافق وعدد أكبر من الأصوات يصبح البديل المنتصر، ولكن هذه الطريقة استبعدها مجلس الأمناء، ولكن سيتم اتباع طريقة أخرى وهي طرح البدائل المختلفة، وبالتالي فلا رأي واحد في الحوار الوطني.