شهادات «إليكس برايم 42» بعائد يصل إلى 13.5% من بنك الإسكندرية

يبحث العملاء والمواطنون من أصحاب المدخرات والودائع عن أفضل الطرق للحفاظ على قيمة أموالهم من التأكل مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي الذي انعكس على الوضع محليا إذ يبحثون عن شهادات الادخار أو الودائع سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية الأخرى، سواء الدولار الأمريكي أو اليورو الجنيه الإسترليني.

حزمة من شهادات الادخار والاستثمار بأسعار فائدة متعددة

ووفقا للموقع الرسمي لبنك الإسكندرية يطرح على عملائه مجموعة من حزمة من شهادات الادخار والاستثمار بأسعار فائدة متعددة وسنوات استحقاق مختلفة تتنوع بين شهادات إدخار بلس المختلفة وفي المقدمة منهم زها شهادة «اليكس برايم 42» ذات العائد المتغير كخطة استثمار طويلة الأجل ذات عائد شهري بعائد متغير 13.5%، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات ونصف «42 شهرا» مع إضافة العائد شهريا.

وبحسب موقع «بنك الإسكندرية» عدل البنك سعر الفائدة بداية من يوم 22 مايو 2022، مشيرا إلى أن سعر شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير يبدأ بسعر من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بالإضافة إلى شهادة اليكس ستار بلس ذات العائد الثابت 13.5% لمدة 3 سنوات فقط مع دورية صرف العائد بشكل شهري بينما يصل الحد الأدنى للحصول على الشهادة 1500 جنيه.

«بنك الإسكندرية» عبر موقعه الرسمي أكد أن الشهادتين سواء شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير شهادة اليكس ستار بلس ذات العائد الثابت 13.5% يمكن الحصول على 95 % من قيمتها كتسهيلات ائتمانية بضمان الشهادتين.

قرار لجنة السياسات النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل الـ3% خلال النصف الأول من العام الحالي على مدار اجتماعين متتالين الأول في 21 مارس 2022 بعدما رفعت سعر الفائدة بمقدار 1% ثم بمقدار 2% في اجتماع آخر في 19 مايو الماضي، وثبتت أسعار الفائدة عند 11.25 و12.25 و11.75% للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية على التوالي في آخر اجتماع لها في 23 يونيو الماضي.