عاجل.. استقالة مسؤول كبير بمكتب رئيس أوكرانيا

قدم مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ووزير الداخلية، فيكتور أندروسيف، استقالته من منصبه، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وأكد أندروسيف استقالته من مكتب الرئيس الأوكراني ووزارة الداخلية، دون ذكر أية أسباب، لكنه قال إنه سيكشف تفاصيل الاستقالة في وقت لاحق.

وفي الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تأثيرا بالغا على العالم كله وعلى أوكرانيا بطبيعة الحال.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.