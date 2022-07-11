نائبة رئيس وزراء أوكرانيا للمدنيين: اخرجوا من خيرسون بأقصى سرعة

حثت السلطات الأوكرانية، المدنيين في منطقة «خيرسون» الواقعة جنوبي البلاد، الخاضعة تحت سيطرة «موسكو»، على إخلاء المنطقة بشكل عاجل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاءت تصريحات «كييف» في وقت تستعد فيه الجيش الأوكراني، لشن هجوم مضاد في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فيريتشوك: لا ينبغي أن يكون هناك نساء وأطفال

وقالت إيرينا فيريتشوك، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس أناتوليفيج شميكال، أمس الأحد، للتليفزيون الوطني، إنه سيكون هناك قتال وقصف مدفعي، وحثت المسؤولة الأوكرانية، المواطنين على الإخلاء بشكل عاجل.

وأضافت فيريتشوك، أنه لا ينبغي أن يكون هناك نساء وأطفال، كي لا يصبحوا دروعا بشرية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الروسية، بلدة «تشاسيف يار» بمنطقة «دونيتسك» شرق أوكرانيا، بـ 4 صواريخ إسكندر على الأقل، فيما أشارت السلطات الأوكرانية، إلى إصابة أحد المنازل كان يحتمي به المدنيون، مضيفة أنه لاتوجد منشآت عسكرية قريبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

إغلاق خط نقل غاز «السيل الشمالي-1» من روسيا إلى أوروبا

بدورها، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه سيجري إغلاق خط نقل غاز «السيل الشمالي-1» من روسيا إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من اليوم الاثنين، إلى 21 يوليو الجاري وسط مخاوف في سوق أوروبيا من أن يؤدي الإغلاق إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.

من جانبها، أعرب ولاية «بافاريا» الواقعة جنوب شرقي ألمانيا، عن قلقها من وضع الغاز في بلادها، وحذر رئيس وزراء الولاية «بافاريا»، ماركوس سودير، في تصريح لقناة « أيه آر دي تي في» الألمانية، من عدم اتخاذ إجراءات على خلفية أزمة طاقة تلوح في الأفق وفوضى حقيقية ستواجهها ألمانيا، مضيفا، أن اقتصاد سيعاني من سكتة دماغية لن يتعافى منها بسهولة.