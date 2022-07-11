«الدفاع الروسية» تنشر حصيلة الحرب في أوكرانيا.. تعرف على حجم الخسائر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، مقتل أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية، بينهم أكثر من 300 عنصر ممن أسمتهم «القوميين المتطرفين»، بالإضافة إلى تدمير عشرات المعدات والآليات العسكرية خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، إن قوات الجيش الروسي تمكنت من استهدف تمركز مؤقت لقوات الجيش الأوكراني في جهورية دونيستك الشعبية، من خلال استخدام صواريخ عالية الدقة، لافتة إلى أن هذا الاستهداف أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر ممن اسمتهم «القوميين المتطرفين».

استهداف نقاط المرتزقة الأجانب

ميدانياً، أعلنت الوزارة أن قواتها الجوية استهدفت نقاطا لانتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب، بحسب البيان، في مقاطعة خاركيف الأوكرانية، مشيرة إلى القضاء على نحو 250 مسلحًا، إلى جانب تدمير 25 عربة ومركبة مدرعة.

وذكرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك، من خلال استخدام صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز كاليبر، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع هيمارس ومدافع «هاوتزر M777»، التي زودت بها الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا قبل أشهر.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية فإن مقاتلة روسية من طراز «سو- 35»، نجحت في إسقاط طائرة أوكرانية من طراز «سو-25»، اليوم الماضي، وتحديداً بالقرب من قرية بوغاتير، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

حصيلة العمليات العسكرية في أوكرانيا

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، إجمالي حصيلة الخسائر التي كبدتها للقوات الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى الآن، حيث أسفرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن عن تدمير 243 مقاتلة، و1506 طائرات بدون طيار، و354 صاروخا مضادًا للطائرات، و137 طائرة مروحية.

كما تمكنت القوات الروسية من تدمير 4020 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، إلى جانب تدمير741 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، وكذلك 3132 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وأخيراً 4149 مركبة عسكرية خاصة.