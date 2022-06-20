وصول أسرة «نيرة» طالبة المنصورة للمستشفى لاستلام جثمانها (فيديو)

وصلت قبل قليل أسرة طالبة جامعة المنصورة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لاستلام الجثمان واستخراج تصريح الدفن، وذلك وسط حالة من الانهيار بين أفراد الأسرة، حيث أشار عدد من الجيران، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إلى أنهم عرفوا بخبر مقتل «نيرة أشرف» من مواقع التواصل الاجتماعي.

فتاة جامعة المنصورة حسنة الخلق

أضاف الجيران أن طالبة جامعة المنصورة كانت تتسم بالأدب والالتزام، مؤكدين أن أسرتها «دائماً مقتصرين وفي حالهم»، وأشاروا إلى أن والد الضحية يعمل مدرساً، وعقب انتهاء يومه الدراسي يعمل على سيارته الخاصة بالأجرة، كما أنه دائم التردد على المسجد.

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مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد صديقها

وشهد محيط جامعة المنصورة، صباح اليوم الاثنين، واقعة قتل مؤسفة، حيث أقدم طالب على إنهاء حياة «نيرة»، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم الاجتماع، وذلك خارج أسوار الجامعة، عقب مشادة كلامية بينهما.

قاتل طالبة جامعة المنصورة حاول إنهاء حياته

وأشار شاهد عيان على واقعة قتل طالبة جامعة المنصورة إلى أن المتهم حاول إنهاء حياته عقب قتل الفتاة، إلا أنه لم يتمكن ذلك، حيث سدد له الطلاب عدة ضربات، نُقل على أثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.

جامعة المنصورة: الواقعة خارج الحرم الجامعي

وأصدرت جامعة المنصورة بياناً، قبل قليل، حول قتل الطالبة «نيرة»، جاء فيه أن المتهم أنهى حياتها خارج إطار الجامعة، مناشدةً الجميع بتوخي الحذر أثناء نشر معلومات الواقعة، حيث ردد البعض مقتل فتاة جامعة المنصورة داخل الحرم الجامعي، وهذا ما نفته الجامعة.

وأشارت التحريات الأولية حول قتل طالبة جامعة المنصورة إلى أن أهل المجني عليها حرروا عدة محاضر ضد المتهم، حيث أنه دائم التعرض للفتاة وتهديدها، وسبق أن تم عقد عدد من الجلسات العرفية بين العائلتين، لضمان عدم تعرض المتهم للمجني عليها.