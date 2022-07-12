سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في الأسواق المحلية

يشهد سعر طبق وكرتونة البيض اهتماما كبيرا من المواطنين، لأهمية هذا النوع من الطعام في كل بيت مصري، إذ يشمل مجموعة من الفيتامينات المتنوعة، مثل فيتامين «أ»، وفيتامين «ب6»، وفيتامين «ب12»، وفيتامين «ب2»، وغيرها من المعادن المختلفة.

ويحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من الكالسيوم، مما يساعد بدرجة كبيرة على تحسين صحة الشعر والأظافر والمفاصل خاصة للمرأة الحامل، كما أنه غني بالبروتين الأساسي لنمو كل خلايا الجسم لدى الجنين، لذا ينصح الأطباء بتناوله بشكل مستمر طول فترة الحمل.

ويعد البيض المسلوق من أفضل المصادر الجيدة للبروتينات، فلديه قيمة غذائية عالية لاحتوائه على الحديد والفيتامينات التي تعمل على بناء عضلات الجسم، وغيرها من الفوائد المختلفة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري، وذلك على النحو التالي:

سعر طبق البيض اليوم

استمر سعر طبق وكرتونة البيض في الاستقرار اليوم، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لجريدة «الوطن»، إذ سجل في المزرعة ما بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا، أما سعر طبق البيض الأحمر فاختلف بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيها تقريبا.

فيما سجل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة للمستهلك ما بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق بين 70 جنيها حتى 75 جنيها، وذلك للتي تتكون من 30 بيضة، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة 50 جنيها، وذلك اليوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري.