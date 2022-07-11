سعر طبق البيض اليوم الإثنين 11-7-2022 في الأسواق المحلية

بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2022 شهد سعر طبق البيض حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، دون تغيير في أسعارها منذ ما يقرب من 10 أيام، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الدواجن في السواق المحلية أيضًا، والتي حافظة على قيمتها دون زيادة منذ مطلع الشهر الجاري.

وعلى الرغم من إقبال العديد من المواطنين على تناول اللحوم في عيد الأضحى، فإن مؤشرات محرك البحث «جوجل» أظهرت ارتفاع وزيادة معدلات البحث على سعر طبق البيض اليوم من قبل المستهلكين.

وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها على مستوى الجمهورية، ونستعرض سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم، بحسب تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

أشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أنه توجد حالة من الاستقرار تشهدها أسعار البيض لمختلف الأنواع سواء الأبيض أو الأحمر أو المحلي في جميع الأسواق المحلية، وبدأ هذا الاستقرار في السعر دون تغيير منذ مطلع الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى بدوره إلى تثبيت الأسعار سواء في المزارع أو الأسواق.

سعر طبق البيض الأبيض اليوم

وأوضح «عبد العزيز» أن سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، يصل إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا.

سعر طبق البيض البلدي اليوم

أما سعر طبق البيض البلدي من المزرعة للمستهلك يتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 57 و59 جنيهًا في المزارع، ليباع للجمهور في مختلف الأسواق المحلية والمحلات التجارية بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.