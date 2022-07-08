سعر طبق البيض اليوم الجمعة 8-7-2022 في الأسواق المحلية

يهتم الكثير من المواطنين بسعر طبق وكرتونة البيض اليوم بشكل دائم ومستمر، إذ يعد البيض مصدرا للبروتينات يلجأ إليه العديد منهم نظرا لانخفاض سعره مقارنة بمصادر البروتينات الأخرى، وتختلف أسعاره من المزرعة للمحلات التجارية.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن هناك استقرارا في أسعار البيض في جميع الأسواق والتي بدأت في مطلع الأسبوع الجاري، ليتم تثبيت أسعاره سواء في المزارع أو الأسواق المحلية، ليصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 57 و59 جنيهًا في المزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، يصل إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة للمستهلك ما بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار البيض بمختلف أحجام الأطباق في المحلات التجارية، كما يلي:

وجاء سعر طبق البيض الأبيض اليوم، والذي يتضمن «30 بيضة» ليصل إلى قيمة تتراوح بين 72 و90 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأحمر «30 بيضة» ما بين 75 و85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة بيض أحمر «18 بيضة» سعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض «10 بيضات» بين 25 و30 جنيهًا.