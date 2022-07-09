سعر طبق البيض اليوم السبت 9-7-2022 في الأسواق المحلية

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقر سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية لتحافظ الأسعار على نفس قيمتها منذ مطلع الشهر الجاري، ويعتبر الكثيرون البيض من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد الإفطار، كما أنها تدخل كأحد مكونات أطعمة عيد الأضحى مثل البشاميل وغيرها.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة عن كل ما يبحث عنه الجمهوري، نعرض في التقرير التالي سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن سعر طبق البيض شهد استقرارا في كل الأنواع منذ في مطلع الأسبوع الجاري، ليتم تثبيت أسعاره سواء في المزارع أو الأسواق المحلية، حيث وصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، يصل إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة للمستهلك ما بين 65 و70 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر طبق البيض الأحمر اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 57 و59 جنيهًا في المزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار البيض بمختلف أحجام الأطباق في المحلات التجارية، كما يلي:

وصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم، والذي يتضمن 30 بيضة إلى قيمة تتراوح بين 72 و90 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة ما بين 75 و85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة بيض أحمر 18 بيضة سعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض 10 بيضات بين 25 و30 جنيهًا.